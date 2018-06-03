Trama del film L'hangar rosso

Cile, 11 settembre 1973, colpo di stato militare. Il capitano Jorge Silva, ex capo dell'intelligence dell’Aeronautica, viene incaricato di trasformare l’Accademia in cui sta addestrando i giovani cadetti in un centro di detenzione e tortura. Mentre gli hangar si riempiono di prigionieri e la repressione diventa sempre più brutale, Silva si ritrova a un bivio: obbedire agli ordini e appoggiare il nuovo regime, o disobbedire e aiutare chi lotta per sopravvivere?

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