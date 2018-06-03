Trama del film Mothers (2026)

In Cambogia, una legge improvvisa criminalizza la maternità surrogata e trentadue donne vengono arrestate, costrette a crescere i figli che hanno partorito per altri. In Italia, una normativa che rende la gestazione per altri un reato universale mette sotto pressione le famiglie che vi hanno fatto ricorso all’estero. Al centro del racconto c’è anche Lia, figlia di due padri nata grazie a questa pratica, che rivendica il proprio diritto a esistere e a vedere riconosciuta la propria storia. Attraverso il suo sguardo e quello di altre protagoniste, Mothers indaga il rapporto tra corpo, maternità, autodeterminazione e libertà individuale.

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