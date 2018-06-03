Seleziona un'opzione
Colin, timido e introverso, vede la sua vita piacevolmente travolta dall’incontro con Ray, carismatico e fascinoso leader di un gruppo di bikers. Tra i due si instaura presto una relazione BDSM che vede Ray nel ruolo del padrone e Colin in quelli del suo devotissimo sottomesso. Sarà l’inizio di una storia d’amore inconsueta e travolgente, che cambierà profondamente entrambi.
Nessuno ha ancora votato e commentato
PILLION - AMORE SENZA FRENI
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio