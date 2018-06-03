cortafuego regia di David Victori Spagna 2026
cortafuego (2026)

Titolo Originale: CORTAFUEGO

RegiaDavid Victori

InterpretiBelén Cuesta, Diana Gómez, Joaquín Furriel, Enric Auquer, Elena Silva

Durata: h 1.47
NazionalitàSpagna 2026
Generethriller
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di David Victori

Trama del film Cortafuego

Dopo la morte del marito, Mara si reca con la figlia Lide, il cognato, la cognata e il nipote nella casa estiva di famiglia nel bosco per curare le ferite. Quello che doveva essere un tentativo di chiudere un rapporto si trasforma in un incubo quando Lide scompare proprio mentre intorno alla casa divampa un incendio. Disperata, la famiglia decide di avventurarsi nel profondo della foresta alla ricerca della ragazza. La loro unica speranza è Santi, la guardia forestale locale, ma mentre le ricerche continuano, Mara inizia a sospettare che l'incendio non sia l'unica minaccia: qualcuno sta mentendo.

