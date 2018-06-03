Trama del film Super mario galaxy - il film

Dopo aver sconfitto Bowser e salvato Brooklyn, Mario si ritrova ad affrontare una nuova e pericolosa alleanza: quella tra Wario e Bowser Jr., decisi a portare avanti i piani di dominio del mondo iniziati dal loro predecessore. Quando la minaccia si estende oltre i confini della Terra, Mario, Luigi, Peach e Toad vengono catapultati nello spazio profondo, dove pianeti bizzarri, creature insolite e mondi tutti da scoprire li attendono. A guidarli nella loro missione cosmica c’è Rosalina (voce originale Brie Larson), insieme al suo imponente Osservatorio Cometa, che offrirà ai protagonisti un nuovo punto di vista sull’universo e sulle forze oscure che lo minacciano. Con l’aiuto di Yoshi, il gruppo affronterà Bowser Jr. e gli intrighi della nuova alleanza malvagia in un’epica avventura galattica che si collega direttamente agli eventi del primo film. Tra battaglie interstellari, scenari spettacolari e il ritmo brillante che contraddistingue la saga, Mario e i suoi amici dovranno unire le forze per proteggere la galassia e sventare l’ennesimo tentativo di portare il caos nel loro mondo.

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