Trama del film The lunch: a letter to america

Il documentario è un viaggio attraverso un’America sospesa tra solitudini, appartenenze e ideologie. Da New York al South Dakota, passando per il Midwest, il film intreccia storie apparentemente indipendenti che restituiscono un ritratto sincero del Paese nel pieno dell’ultima campagna presidenziale. Al centro del racconto c’è la vicenda di Eduardo, cuoco messicano del Parkview Diner di Coney Island, arrivato vent’anni prima attraversando il deserto, e quella di Robert, newyorkese, fervente sostenitore di Trump e difensore delle sue politiche migratorie. Intorno a loro, una moltitudine di vite, incontri fortuiti, canti patriottici e momenti di violenza e tenerezza che si intrecciano tra metropoli e paesaggi bellissimi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film