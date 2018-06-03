Trama del film Love me tender (2026)

La separazione tra Clémence e il marito Laurent sembra all'inizio serena, senza troppi problemi nel gestire la custodia condivisa del figlio di otto anni Paul. Avendo abbandonato il mestiere di avvocato, Clémence si è data nel frattempo alla scrittura, all'amato nuoto in piscina e alla scoperta dei rapporti con le donne. Proprio questo dettaglio fa inasprire il rapporto con Laurent, che attraverso la manipolazione del bambino intrappola Clémence in un'odissea giudiziaria impedendole di vedere il figlio se non sotto stretta supervisione.

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