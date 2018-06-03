Trama del film Io non ti lascio solo

Il film segue la storia di Filo e Rullo (Andrea Matrone e Michael D’Arma) due amici che sono come fratelli. Inseparabili compagni di giochi, sogni e silenzi. Quando Birillo, il cane adorato del padre di Filo, scompare all’improvviso, i due decidono di partire di nascosto per cercarlo. Quella che inizia come una semplice avventura tra ragazzini si trasforma ben presto in una vera e propria missione, dove ogni passo li porta più lontano da casa e più vicini a una parte di sé che non conoscevano. Con il coraggio tipico di chi crede nell’impossibile, affrontano la paura del buio, i sentieri impervi della montagna e soprattutto il misterioso e temuto Guelfo Tabacci (Mimmo Borrelli), un burbero montanaro che sembra sapere più di quanto voglia ammettere. Ma presto si rendono conto che dietro la sparizione di Birillo si nascondono verità più complesse e pericolose di quanto potessero immaginare. Nel corso del viaggio, Filo e Rullo dovranno misurarsi con sfide ben più grandi della loro età: scelte difficili, piccoli tradimenti, momenti di paura e di profonda fiducia. Insieme scopriranno che l’amicizia, quella vera, non è fatta solo di risate e avventure, ma anche di ascolto, coraggio e la forza di restare uniti quando tutto sembra crollare. Una storia di crescita e scoperta, dove il confine tra realtà e leggenda si fa sottile, e ogni passo può cambiare per sempre il modo in cui guardi il mondo. E soprattutto, te stesso.

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