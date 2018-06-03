Trama del film Clara (2026)

Il film racconta la storia di Sara e Adam (Zbeida Belhajamor e Abdal Razak Alsweha). La coppia, insieme alla loro figlia di due anni, sono entrati illegalmente in Belgio con un unico obiettivo, quello di raggiungere l’Inghilterra e costruirsi una nuova vita. Ammassati nel retro di un furgone insieme ad altri migranti, viaggiano tra speranza e paura, mentre l’aria si fa sempre più pesante e l’incertezza prende il sopravvento. Nella stessa notte, Redouane (Salim Kechiouche), un poliziotto con vent’anni di esperienza alle spalle, pattuglia la rete autostradale belga insieme alla sua squadra, impegnato nella lotta contro il traffico di esseri umani. Quando intercettano un furgone sospettato di trasportare migranti e tentano di fermarlo, una semplice operazione si trasforma in un evento destinato a cambiare tutto. I destini dei passeggeri in fuga e di chi li insegue si intrecciano così in una corsa contro il tempo, dove ogni scelta può fare la differenza tra salvezza e tragedia...

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