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Nonostante la prematura scomparsa, avvenuta nel 1918 a soli 28 anni, il viennese Egon Schiele è stato una figura fondamentale dell'arte europea a cavallo fra i due secoli, protagonista di una parabola artistica e personale di rara intensità. A tutt'oggi, alcune delle sue opere continuano a creare scalpore, come se le inquietudini che Schiele esprimeva in vita non si fossero ancora del tutto risolte.
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