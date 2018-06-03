Trama del film Noi due sconosciuti (2026)

Edith è una giornalista curiosa e la madre single di un bambino avuto con l’inseminazione artificiale. Quando per caso scopre l’identità del suo donatore, padre biologico del figlio, decide di rintracciarlo senza rivelargli la propria identità e contravvenendo a ogni regola. Ma l’incontro tra i due, nato con il pretesto di un’intervista, si trasforma lentamente in un legame sempre più stretto, mentre Edith è costretta a inventare una bugia dopo l’altra...

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