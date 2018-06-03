Trama del film Thrash - furia dall'oceano

Nel bel mezzo di un devastante uragano di categoria 5, una comunità costiera lotta con le unghie e con i denti per sopravvivere. Non sono solo assediati da un vento distruttivo, ma anche dalla minaccia incessante degli squali che vengono trascinati sulla terraferma. Soffocati dalla pioggia battente, dalle strade disseminate di detriti e da un'oscurità avvolgente, i superstiti devono unire le forze anche per respingere gli attacchi di predatori letali.

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