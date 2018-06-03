thrash - furia dall'oceano regia di Tommy Wirkola Australia, USA 2026
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thrash - furia dall'oceano (2026)

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locandina del film THRASH - FURIA DALL'OCEANO

Titolo Originale: THRASH

RegiaTommy Wirkola

InterpretiPhoebe Dynevor, Whitney Peak, Djimon Hounsou, Gemma Dart, Alyla Browne

Durata: h 1.23
NazionalitàAustralia, USA 2026
Generehorror
Al cinema nell'Aprile 2026

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Trama del film Thrash - furia dall'oceano

Nel bel mezzo di un devastante uragano di categoria 5, una comunità costiera lotta con le unghie e con i denti per sopravvivere. Non sono solo assediati da un vento distruttivo, ma anche dalla minaccia incessante degli squali che vengono trascinati sulla terraferma. Soffocati dalla pioggia battente, dalle strade disseminate di detriti e da un'oscurità avvolgente, i superstiti devono unire le forze anche per respingere gli attacchi di predatori letali.

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Voto Visitatori:   5,50 / 10 (3 voti)5,50Grafico
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Voti e commenti su Thrash - furia dall'oceano, 3 opinioni inserite
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topsecret  @  oggi alle 13:49:44
   4½ / 10
Idea ibrida tra CRAWL e SHARKNADO, ne condivide le frescacce incommensurabili ma anche la propensione all'intrattenimento pecoreccio, a cervello in stand-by.
Tante le fesserie di sceneggiatura ma, come evidente, essendo un film di cassetta senza arte né parte si sa già cosa aspettarsi e cosa dover "subire". Cast senza particolari demeriti, regia invece parecchio annacquata (e non poteva essere altrimenti) da effetti grafici usati alla rinfusa ma particolarmente adatti allo scopo.
Intrattenimento leggero ma ignorante, con un finale aperto che però spero rimanga in sospeso.

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maxi82  @  oggi alle 08:31:41
   5½ / 10
E una bella *******,però si lascia vedere senza pretese

Rispondi al commento
Noodles71  @  26/04/2026 19:37:31
   6½ / 10
Vedendo il nuovo film di Wirkola vengono in mente altre due pellicole sugli animali assassini quali "Bait" e soprattutto "Crawl" dove erano protagonisti i coccodrilli. Il film funziona ed è realizzato bene, in primis la parte iniziale con l'allagamento della tranquilla cittadina a causa di un fortissimo uragano. Come accade in pellicole del genere quando entrano in scena gli squali la credibilità viene meno ma "Thrash" non annoia grazie ad un buon ritmo condito da buoni effetti speciali. Protagonisti gli aggressivi "squali leuca" che stavolta sono tanti, in compagnia di un gigantesco squalo bianco che terrorizzeranno gli abitanti sopravvissuti al disastro. Divertente con belle riprese acquatiche. Sicuramente uno dei migliori shark movies degli ultimi anni.

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