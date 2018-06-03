Seleziona un'opzione
Dieci giorni, dieci notti, undici giovani. Un'antica pieve, oggi sconsacrata e divenuta residenza privata: un gruppo di giovani che si dà appuntamento lontano dal tumulto del mondo, fra le colline sopra il Lago Trasimeno. Un unico sogno che diventa un unico obiettivo: lavorare ad un progetto che sia in grado di portare la loro voce in ogni angolo del Paese. Una voce che non ha avuto voce, ma che il mondo deve finalmente ascoltare.
E SE ORA, LONTANO - UN'ALTRA VOCE ESISTE
