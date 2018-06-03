e' l'ultima battuta? regia di Bradley Cooper USA 2025
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locandina del film E' L'ULTIMA BATTUTA?

Titolo Originale: IS THIS THING ON?

RegiaBradley Cooper

InterpretiBradley Cooper, Ciarán Hinds, Laura Dern, Will Arnett, Amy Sedaris

Durata: h 2.04
NazionalitàUSA 2025
Generecommedia drammatica
Al cinema nell'Aprile 2026

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Trama del film E' l'ultima battuta?

Mentre il matrimonio fra Alex e Tess si sgretola nel silenzio frammento dopo frammento, il primo cerca un nuovo scopo nella scena della stand-up comedy newyorchese, e la seconda affronta da sola il sacrificio in nome della famiglia. È Tess a costringere Alex a confrontarsi con la co-genitorialità, con l'identità e con la possibilità che l'amore assuma una nuova forma.

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Voto Visitatori:   7,00 / 10 (2 voti)7,00Grafico
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Voti e commenti su E' l'ultima battuta?, 2 opinioni inserite
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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  05/04/2026 10:17:38
   7½ / 10
A volte le relazioni di coppia non scoppiano a causa di tradimenti o di avvenimenti eclatanti. Finiscono semplicemente nel silenzio di un allontanamento graduale tanto da non accorgerti. Di Alex non sappiamo quasi nulla oltre quello che noi vediamo. Viene nascosto il suo lato professionale lavorativo, ammesso che ne abbia uno. Casualmente si ritrova a fare lo stand-up comedian ed è in quel contesto, anche in maniera goffa che trova la terapia per uscirne fuori. Raccontare in chiave ironica la fine del suo matrimonio davanti a degli sconosciuti. Tess, ex giocatrice olimpionica di pallavolo chiude la parentesi matrimoniale tornando alla sua passione per lo sport diventando parte dello staff tecnico per le prossime olimpiadi. Apparentemente la fine del matrimonio è la molla per ridefinire la propria vita, ma al tempo stesso non colma il vuoto della fine della relazione. Cooper in fondo racconta una storia semplice sulla carta, ma la arricchisce di molte sfaccettature ed in questo la chimica tra Will Arnett e Laura Dern è palpabile. Funzionano alla grande ed offrono una prova attoriale di primo, n cui lo stesso Cooper si ritaglia solo un ruolo secondario e mostrando che dietro la macchina da presa ci sa fare ed anche come sceneggiatore. Credo che questo film, con taglio piuttosto indie sia la sua prova migliore.

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Gruppo COLLABORATORI Compagneros  @  27/03/2026 19:38:17
   6½ / 10
La coppia protagonista si separa senza un vero motivo scatenante, semplicemente entrambi si rendono conto di non essere più felici. Inizia così un percorso di riappropriazione di sé che porta il protagonista a sperimentare la stand-up commedy.
Buon film, ben fatto, che racconta con la giusta leggerezza e profondità le difficoltà di una coppia che si lascia.

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