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Mentre il matrimonio fra Alex e Tess si sgretola nel silenzio frammento dopo frammento, il primo cerca un nuovo scopo nella scena della stand-up comedy newyorchese, e la seconda affronta da sola il sacrificio in nome della famiglia. È Tess a costringere Alex a confrontarsi con la co-genitorialità, con l'identità e con la possibilità che l'amore assuma una nuova forma.
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