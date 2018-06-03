Trama del film E' l'ultima battuta?

Mentre il matrimonio fra Alex e Tess si sgretola nel silenzio frammento dopo frammento, il primo cerca un nuovo scopo nella scena della stand-up comedy newyorchese, e la seconda affronta da sola il sacrificio in nome della famiglia. È Tess a costringere Alex a confrontarsi con la co-genitorialità, con l'identità e con la possibilità che l'amore assuma una nuova forma.

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