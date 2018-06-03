Trama del film Crime 101 - la strada del crimine

Davis sta preparando il colpo più ambizioso della sua carriera, quello che spera sia l’ultimo, quando il destino lo porta a incrociare il cammino di Sharon, una cinica assicuratrice con cui è forzatamente costretto a collaborare, e di Orman, un pericoloso rivale con metodi ben più violenti. Mentre il furto multimilionario si avvicina, l’inarrestabile tenente Lubesnik stringe il cerchio, intensificando la tensione e assottigliando sempre più il confine tra cacciatore e preda. Ogni protagonista dovrà fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, consapevole di aver superato il punto di non ritorno.

