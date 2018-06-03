crime 101 - la strada del crimine regia di Bart Layton USA, Gran Bretagna 2026
crime 101 - la strada del crimine (2026)

CRIME 101 - LA STRADA DEL CRIMINE

Titolo Originale: CRIME 101

RegiaBart Layton

InterpretiChris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte, Tate Donovan, Devon Bostick, Paul Adelstein, Matthew Del Negro, Deborah Hedwall, Drew Powell, Babak Tafti, پیمان معادی, John Douglas

Durata: h 2.21
NazionalitàUSA, Gran Bretagna 2026
Generethriller
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Bart Layton

Trama del film Crime 101 - la strada del crimine

Davis sta preparando il colpo più ambizioso della sua carriera, quello che spera sia l’ultimo, quando il destino lo porta a incrociare il cammino di Sharon, una cinica assicuratrice con cui è forzatamente costretto a collaborare, e di Orman, un pericoloso rivale con metodi ben più violenti. Mentre il furto multimilionario si avvicina, l’inarrestabile tenente Lubesnik stringe il cerchio, intensificando la tensione e assottigliando sempre più il confine tra cacciatore e preda. Ogni protagonista dovrà fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, consapevole di aver superato il punto di non ritorno.

CRIME 101 - LA STRADA DEL CRIMINE

