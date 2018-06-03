Trama del film A year in london

Olivia è una giovane fashion designer di una piccola cittadina del sud Italia, fidanzata e legata alle tradizioni dell’azienda sartoriale di famiglia. Si trasferisce a Londra per un anno a studiare in una prominente Università di Moda. Il suo obiettivo è quello di affinare la tecnica acquisita seguendo gli insegnamenti del padre, sarto con tre generazioni di tradizione: ma questa esperienza si rivelerà sconvolgente portandola ad un cambiamento di vita radicale. Olivia rimane folgorata dal carisma della sua mentore, la famosa fashion designer Nina Clark, nera e gay dichiarata, ritrovandosi in un vortice di sentimenti sconosciuti. Una sera Olivia e Nina, trovandosi al momento sbagliato nel posto sbagliato, vengono coinvolte in un attacco terroristico. L’esperienza vicina alla morte condivisa, contribuisce a creare fra loro un rapporto privilegiato.

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