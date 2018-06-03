Trama del film Mr. nobody against putin

Pasha è un uomo come tanti altri, che lavora come insegnante in una piccola cittadina russa. Conosciuto dai suoi studenti come l'adulto divertente, creativo e anticonformista della scuola, è amato da ragazzi e colleghi. Il suo ufficio è un rifugio sicuro dove gli studenti possono andare ed essere se stessi. Tuttavia, la vita quotidiana di Pasha cambia drasticamente quando la scuola è obbligata a introdurre la propaganda nel curriculum, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin.

Sei un blogger? Copia la scheda del film