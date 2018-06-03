Trama del film Chi sale sul treno

Chi Sale Sul Treno è un documentario d'osservazione che segue l'ultimo viaggio di un treno dalla Sicilia a Lourdes. Soprannominato “treno bianco”, portava diversi anziani e molte persone con disabilità in un viaggio spirituale e fisico di due giorni, trasportati solo dalla speranza e dalla fede. A causa di difficoltà finanziarie, il treno ha terminato le sue corse l'anno scorso.

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