passenger regia di André Øvredal USA 2026
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locandina del film PASSENGER

Titolo Originale: PASSENGER

RegiaAndré Øvredal

InterpretiLou Llobell, Jacob Scipio, Melissa Leo, Joseph Lopez, Tony Doupe, Bonni Dichone, Devielle Johnson, Jessica Cruz, Miles Fowler, Alan Trong

Durata: h 1.34
NazionalitàUSA 2026
Generehorror
Al cinema nel Maggio 2026

•  Altri film di André Øvredal

Trama del film Passenger

Dopo aver assistito a un raccapricciante incidente sull’autostrada, una giovane coppia riparte convinta di essersi lasciata tutto alle spalle. Ma qualcosa è salito a bordo con loro. Una presenza demoniaca, si annida nell’ombra, silenziosa e inesorabile. Non si fermerà finché non li avrà presi entrambi, trasformando il loro viaggio on the road in una discesa senza ritorno nell’incubo.

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