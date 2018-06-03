Trama del film Era

Il film si svolge a Napoli dove vive Lina, una donna anziana solo all’anagrafe, perché nella realtà è un concentrato inesauribile di energia, ironia e ostinata voglia di vivere. Vedova da molti anni, non rinuncia alla propria indipendenza. Dirige una vivace associazione cattolica di signore borghesi, si prende cura della sorella Maria e di un nipote mai davvero cresciuto. Inoltre, continua a esercitare, senza tentennamenti, il suo ruolo di madre “vecchio stampo” nei confronti dei tre figli sessantenni, perennemente alle prese con crisi economiche, sentimentali o esistenziali. Per Lina ogni problema ha una soluzione, e nessuno dei tentativi dei figli di convincerla a entrare in un ospizio riesce a scalfire la sua determinazione. Ogni giovedì fa visita al marito al cimitero e gioca a scopone con la sorella, mentre tra le mura del palazzo aleggia la presenza affettuosa e insistente di Don Eduardo, il vicino dall’età indefinita che non smette mai di corteggiarla.

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