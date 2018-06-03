Se non fai attenzione e superi la barriera della realtà, entrerai nelle backrooms. Se finisci lì dentro, resta vigile, perché i passi che echeggiano in quelle stanze potrebbero non essere solo i tuoi…
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BACKROOMS
regia di Kane Parsons
con Renate Reinsve
, Chiwetel Ejiofor
, Mark Duplass
, Finn Bennett
, Lukita Maxwell
, Avan Jogia
, Robert Bobroczkyi
, Ember Ambrose
, Krista Kosonen
, Philip Granger
, Katharine Isabelle
, Peter New
, Sarah Hayward
, Natalie Moon
, Calix Fraser
, Sawyer Fraser
, Patrick Baynham
, Rhiannon Roberts
Codice: