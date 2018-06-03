Trama del film Willie peyote - elegia sabauda

Willie Peyote si definisce “nichilista, torinese e disoccupato perchè dire cantautore fa subito festa dell'unità e dire rapper fa subito bimbominkia”. Un ritratto caleidoscopico dell’artista attraverso la sua quotidianità. Fatta di musica, di amicizie, incontri, pensieri e prese di posizioni scomode. Nella sua Torino che vive con un amore reciproco. Un film intimo, non celebrativo, che rappresenta un modo autentico e coerente di stare nello showbusiness. Una speranza che è già gioia per i giovani fan.

Sei un blogger? Copia la scheda del film