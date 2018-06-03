Trama del film Don chisciotte (2026)

Tra le ferite e le allucinazioni post-Lepanto in un ospedale di Messina, Miguel de Cervantes partorisce la figura di Don Alonso Quijano. Travolto dai romanzi cavallereschi, l’uomo si trasforma in Don Chisciotte della Mancia, cavaliere errante guidato dall’amore per la nobile Dulcinea e accompagnato dal fedele, seppur rozzo, Sancio Panza. La loro epopea è un intreccio di visioni e amara realtà: i mulini diventano giganti, le locande castelli e i nobili si divertono a beffare la loro ingenuità. Nonostante le costanti sconfitte e le umiliazioni, la follia di Chisciotte cela una purezza disarmante e una dedizione assoluta alla giustizia. La resa finale, che lo vede tornare a casa in gabbia e morire privato dei suoi ideali, segna la fine dell'uomo ma il trionfo del mito. Cervantes si risveglia dal dolore della guerra lasciandoci in eredità il simbolo della resistenza ideale: il sogno ostinato di un’umanità più libera.

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