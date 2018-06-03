Trama del film Hiedra

Azucena spia gli adolescenti di un orfanotrofio che vivono insieme come fratelli. Ha trent'anni, ma è rimasta bloccata in un'epoca passata a causa di un evento che ha segnato la sua vita. Sebbene i loro universi sociali li distanziano, Azucena cerca qualcosa nel gruppo e si concentra in particolare sul diciassettenne Julio. Dolore, attrazione, complesso di Edipo, risate e tenerezza segnano l'incontro tra questi due persone ferite nel profondo.

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