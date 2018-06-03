la mattina scrivo regia di Valérie Donzelli Francia 2025
la mattina scrivo (2025)

locandina del film LA MATTINA SCRIVO

Titolo Originale: A PIED D'OEUVRE

RegiaValérie Donzelli

InterpretiBastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Durata: h 1.32
NazionalitàFrancia 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Marzo 2026

•  Altri film di Valérie Donzelli

Trama del film La mattina scrivo

Un fotografo di successo decide di abbandonare la carriera e la vita agiata per inseguire il sogno della scrittura. Ma la scelta di seguire la propria vocazione lo conduce in una realtà ben diversa da quella che immaginava: precarietà economica, isolamento e lotta quotidiana per la sopravvivenza. In questo percorso duro ma autentico, scopre nuovi aspetti di sé e del mondo che lo circonda.

Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  10/09/2025 21:37:40
   7½ / 10
Paul non è un uomo dai desideri velleitari. Ama la scrittura al punto di mollare gli ottimi ingaggi da fotografo professionista ed inseguire la sua vera passione. Ha un talento riconosciuto dai suoi stessi editori, ma dopo il terzo libro non riesce a sfondare con il pubblico e con i diritti d'autore dei precedenti libri non arriva a fine mese. Ecco quindi che per proseguire questa sua passione, il matrimonio si sfalda con i familiari che si trasferiscono in Canada, i genitori che non approvano la sua radicale scelta e si riduce a fare il tuttofare come giardiniere, muratore o autismi per pochi euro al giorno, alla mercé di un app dall'algoritmo indifferente che scatena una guerra fra poveri, fatta di lavori sottopagati e bersaglio delle relative recensioni. Un viaggio nel precariato dove lo stile letterario del film della Donzelli usa il romanzo autobiografico di Franck Courtés in un mondo cupo dalle prospettive nemmeno sufficienti a sopravvivere. Tutto si può dire, ma perlomeno il romanzo stesso è stato scritto da chi il precariato lo ha subito sulla sua pelle e non per interposta persona. Bel film, purtroppo attuale.

