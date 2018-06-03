Trama del film La mattina scrivo

Un fotografo di successo decide di abbandonare la carriera e la vita agiata per inseguire il sogno della scrittura. Ma la scelta di seguire la propria vocazione lo conduce in una realtà ben diversa da quella che immaginava: precarietà economica, isolamento e lotta quotidiana per la sopravvivenza. In questo percorso duro ma autentico, scopre nuovi aspetti di sé e del mondo che lo circonda.

