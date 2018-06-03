Trama del film Alla festa della rivoluzione

Fiume, 1919. Nell’incandescente clima politico che precede il fascismo, Beatrice (Valentina Romani), spia al servizio della Russia, si trova in città il giorno in cui il vate ed eroe di guerra Gabriele D’Annunzio dà il via alla sua rivoluzione visionaria. Ma proprio durante la festa d’insediamento si trova coinvolta in un attentato alla vita del Poeta-Guerriero. Per lei, per il capo dei servizi segreti italiani (Riccardo Scamarcio) e per un medico disertore della Grande Guerra e vicino agli ambienti anarchici (Nicolas Maupas), diventa fondamentale capire chi sono i nemici della rivoluzione.

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