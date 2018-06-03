Trama del film Corpi mutanti

Un documentario che rilegge il Novecento attraverso il corpo, concepito come spazio di potere, controllo e resistenza. Virilità e omosessualità, femminilità e potere, guerra e bellezza, salute e malattia: temi che hanno forgiato un secolo e che, filtrati attraverso la lente del corpo, svelano connessioni inaspettate e significati nascosti. Cinque danzatori guidano lo spettatore in un viaggio sensoriale e storico nell’universo corporeo dell’Occidente del ’900, riportando alla luce zone d’ombra e prospettive dimenticate, per comprendere non solo chi siamo, ma anche chi stiamo diventando.

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