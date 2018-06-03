Trama del film Stella gemella

Achille e Stella stanno insieme da quando avevano 15 anni. Ora che di anni ne hanno 30, ai due sembra di aver bruciato tutte le tappe: hanno un figlio, un’attività agricola e un mutuo da pagare. Stella non ha mai smesso di sognare ed è sempre più stanca dei comportamenti superficiali di Achille. Così, Stella decide di prendersi una pausa e andare a trovare una vecchia amica d’infanzia a Roma. È qui che a una festa conosce Gil, uno chef afrodiscendente dalla mentalità aperta e il sorriso contagioso e si lascia trasportare da una notte di passione con il ragazzo. Il mattino dopo il senso di colpa è devastante e, tornata a casa da Achille, trascorre con lui una notte d’amore. Proprio quella notte accade l’impensabile: Stella rimane incinta. Sì, ma di tutti e due gli uomini. Come sia possibile glielo spiega il ginecologo al parto: si tratta di fecondazione etero-parentale, un fenomeno rarissimo.

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