hopper - il segreto della marmotta regia di Benjamin Mousquet Belgio, Francia, USA 2025
Trama del film Hopper - il segreto della marmotta
Continuano le avventure dell'esploratore Hopper, sempre alla scoperta di mondi nuovi e affascinanti insieme agli inseparabili compagni Meg e Abe. Tuttavia, il suo destino rischia di cambiare radicalmente quando incontra Gina, una misteriosa sconosciuta che si rivela essere sua sorella. Per la prima volta, Hopper scopre di non essere l’unico della sua specie. Diviso tra la lealtà verso il padre adottivo e il desiderio di aiutare i suoi simili, Hopper si ritrova a dover seguire il suo cuore e partire per una nuova avventura. Decide cosi di accompagnare Gina in una missione pericolosa: trovare l’unico potere capace di salvarli da una grave minaccia. La ricerca conduce i protagonisti sulle tracce della leggendaria marmotta in grado di manipolare il tempo. Tra superstizioni, enigmi e rivelazioni sul passato e futuro, Hopper, Abe e Meg affrontano un viaggio epico ricco di insidie, scoperte e colpi di scena.
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HOPPER - IL SEGRETO DELLA MARMOTTA
regia di
Benjamin Mousquet
con
Jordan Tartakow
,
Laila Berzins
,
Joe Ochman
,
Xanthe Huynh
,
Odessa Lurlean
,
Dino Andrade
,
Todd Haberkorn
,
Christopher Bass
,
Wally Wingert
,
Brent Mukai
,
Byron Patrick
,
Michael Sorich
,
Jenna Louie Lohouse
,
Ogie Banks
,
Cedric L. Williams
,
John Stiens
,
Bernardo de Paula
,
Connor Andrade
,
Mimi Maynard
,
Donte Paris
,
Charlie Dichter
,
Jim Divisek
,
Cinda Adams
,
John Savannah
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