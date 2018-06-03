hopper - il segreto della marmotta regia di Benjamin Mousquet Belgio, Francia, USA 2025
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

hopper - il segreto della marmotta (2025Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film HOPPER - IL SEGRETO DELLA MARMOTTA

Titolo Originale: CHICKENHARE AND THE SECRET OF THE GROUNDHOG

RegiaBenjamin Mousquet

InterpretiJordan Tartakow, Laila Berzins, Joe Ochman, Xanthe Huynh, Odessa Lurlean, Dino Andrade, Todd Haberkorn, Christopher Bass, Wally Wingert, Brent Mukai, Byron Patrick, Michael Sorich, Jenna Louie Lohouse, Ogie Banks, Cedric L. Williams, John Stiens, Bernardo de Paula, Connor Andrade, Mimi Maynard, Donte Paris, Charlie Dichter, Jim Divisek, Cinda Adams, John Savannah

Durata: h 1.28
NazionalitàBelgio, Francia, USA 2025
Genereanimazione
Al cinema nel Maggio 2026

•  Altri film di Benjamin Mousquet

Trama del film Hopper - il segreto della marmotta

Continuano le avventure dell'esploratore Hopper, sempre alla scoperta di mondi nuovi e affascinanti insieme agli inseparabili compagni Meg e Abe. Tuttavia, il suo destino rischia di cambiare radicalmente quando incontra Gina, una misteriosa sconosciuta che si rivela essere sua sorella. Per la prima volta, Hopper scopre di non essere l’unico della sua specie. Diviso tra la lealtà verso il padre adottivo e il desiderio di aiutare i suoi simili, Hopper si ritrova a dover seguire il suo cuore e partire per una nuova avventura. Decide cosi di accompagnare Gina in una missione pericolosa: trovare l’unico potere capace di salvarli da una grave minaccia. La ricerca conduce i protagonisti sulle tracce della leggendaria marmotta in grado di manipolare il tempo. Tra superstizioni, enigmi e rivelazioni sul passato e futuro, Hopper, Abe e Meg affrontano un viaggio epico ricco di insidie, scoperte e colpi di scena.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca

Nessuno ha ancora votato e commentato
HOPPER - IL SEGRETO DELLA MARMOTTA

Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

"cime tempestose" (2026)#skyking...che dio perdona a tutti6:06a cena con il dittatorea mamma non piace
 NEW
a pranzo la domenicaa year in londonagnus dei (2025)alla festa della rivoluzioneallora balliamoandando dove non so - mauro pagani, una vita da fuggiascoangelus tenebrarumantartica - quasi una fiabaarco - un'amicizia per salvare il futuroasfalto che suonaavevo due paureballs upbenvenuti in campagnabillie eilish - hit me hard and soft: the tourbrides - giovani sposecena di classechi sale sul trenochopin, notturno a parigiclara (2026)
 NEW
con la pioggia dentroconan, il ragazzo del futurocorpi mutanticortafuegocrime 101 - la strada del criminedomani interrogodomani. il viaggio di maysoon majididon chisciotte (2026)dracula (2025)due procuratorie' l'ultima battuta?e se ora, lontano - un'altra voce esistee.1027 - eileen gray e la casa sul mareepic: elvis presley in concerteraeva (2026)exit 8ferrari: fury and the monsterfilm di statofinale: allegrofinche' morte non ci separi 2generazione fumettoghost cat anzugli occhi degli altri (2026)gli ultimi giorni del paradisogoat - sogna in grandegood boy (2026)grand cielhomebound - storia di un'amicizia in india
 NEW
hopper - il segreto della marmottaidoli - fino all’ultima corsail bene comuneil caso 137il delitto del 3° pianoil diavolo veste prada 2il dio dell'amoreil figlio del desertoil figlio piu' belloil filo del ricatto - dead man's wireil mago del cremlino - le origini di putin
 NEW
il principe della folliail quieto vivereil suono di una cadutail tempo e' ancora nostroil testamento di ann leeil vangelo di giudaillusione
 NEW
in the grey
 NEW
iron maiden: burning ambitionit's never over, jeff buckleyjastimari: il rifugiojumpers - un salto tra gli animalikeeper - l'elettakokuho - il maestro di kabukila bambina di chernobylla bolla delle acque mattela donna piu' ricca del mondo
 NEW
la festa e' finita!la gioiala lezionela mattina scrivola piu' piccolala salita (2026)la sposa!la terza voltala torta del presidentela verità migliorelady nazca - la signora delle lineel'amore sta bene su tuttole aquile della repubblica
 NEW
le tigri di mompracem (2026)lee cronin - la mummialeilal'isola dei ricordilo chiamava rock & rolllo scurulo sguardo di emmalo straniero (2025)l'oratorelos domingoslove me tender (2026)lovital'ultima missione: project hail marymalaviamanas - sorelle
 NEW
manipulation (2026)mi batte il corazonmichael (2026)midas manmike & nick & nick & alicemio fratello e' un vichingomiroirs no. 3 - il mistero di lauramissione sheltermortal kombat ii
 NEW
mother marymr. nobody against putinnel tepore del balloninonoi due sconosciuti (2026)non e' la fine del mondonotte prima degli esami 3.0nouvelle vagueo que arde - verra' il fuocoobex
 NEW
obsession (2026)orcolatoutcomepaul and paulette take a bathpecore sotto coperturaper un po'pillion - amore senza frenipontifex - un ponte tra la misericordia e la speranzapretty lethal – ballerine all’inferno
 NEW
quasi graziareminders of him - la parte migliore di terental family - nelle vite degli altriresurrection (2026)sacro cuore - il suo regno non avra' mai finesangue d'oroscalfire la roccia - cutting through rocksscarletscream 7scuola di seduzionese solo potessi ti prenderei a calci
 NEW
stella gemellastrike - figli di un'era sbagliatasuper mario galaxy - il filmtabu' - egon schieletatti, paese di sognatorithe basketball dream - marco belinellithe boys - stagione 5the drama - un segreto e' per semprethe long walk - se ti fermi muori
 NEW
the lunch: a letter to americathe swedish connectionthrash - furia dall'oceanoti ucciderannotienimi presente
 NEW
tre chilometri alla fine del mondoun anno di scuolaun bel giornoun cane a processoun poetavita miawar machine (2026)whistle - il richiamo della mortewillie peyote - elegia sabauda
 NEW
yalla parkouryellow letters

1071366 commenti su 53524 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

ALL THE EMPTY ROOMSTHAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME: IL FILM - LE LACRIME DEL MARE AZZURRO

Ultimo film commentato

ASSASSINIO AL TERZO PIANO
topsecret - voto: 6½

Locandina del film ASSASSINIO AL TERZO PIANOLa sceneggiatura mette troppa carne al fuoco per renderlo un film particolare, ricco di atmosfera esoterica e visiva, ma poi si perde in un finale fumoso, inconcludente, che convince davvero poco e vanifica il lavoro di tensione creato prima.
Fortunatamente la performance del cast appare abbast...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


FATHER
Locandina del film FATHER Regia: Tereza Nvotová
Interpreti: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak, Jana Bittnerova
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
THE ORDER (2024)
Locandina del film THE ORDER (2024) Regia: Justin Kurzel
Interpreti: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Morgan Holmstrom, Odessa Young, Marc Maron, Philip Granger, Sebastian Pigott, Matias Lucas, Bradley Stryker, Phillip Forest Lewitski, Victor Slezak, Daniel Doheny, Bryan J. McHale, Ryan Chandoul Wesley, Geena Meszaros, George Tchortov, Daniel Yip, Sean Tyler Foley, John Warkentin, Vanessa Holmes, Rae Farrer, Carter Morrison, Huxley Fisher, mandy fisher
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

APPUNTAMENTO CON L'AMORE
regia di Garry Marshall
Voto Visitatori: 5,1  5,1

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net