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Fatima, la figlia più giovane di una famiglia di immigrati algerini, è cresciuta in una periferia parigina. Per lei i temi dell’amore e della sessualità sono tabù. Quando lascia il liceo di periferia per affacciarsi all’università, inizia ad allontanarsi dalla famiglia. Fatima scopre nuovi modi di affrontare la vita e anche la sua omosessualità, cosa che la porterà rapidamente a fare coming out. Ciò crea conflitti con la sua fede musulmana e con se stessa,
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