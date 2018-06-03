...che dio perdona a tutti regia di Pif Italia 2026
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locandina del film ...CHE DIO PERDONA A TUTTI

Titolo Originale: ...CHE DIO PERDONA A TUTTI

RegiaPif

InterpretiPif, Carlos Hipólito, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Maurizio Marchetti, Domenico Centamore

Durata: -
NazionalitàItalia 2026
Generecommedia
Al cinema nell'Aprile 2026

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Trama del film ...che dio perdona a tutti

Arturo è un agente immobiliare siciliano, solo, goloso e disilluso. La sua vita monotona trova finalmente una scintilla grazie alla sua unica, vera passione: la pasticceria siciliana. È proprio davanti a un vassoio di cannoli che incontra la sua anima gemella, Flora. Lei è tutto ciò che ha sempre sognato: bella, spiritosa e brillante. Come se non bastasse, è anche una pasticcera! Tuttavia, tra i due si frappone un ostacolo divino: Dio. Mentre Flora è una cattolica devota e fervente, Arturo ha abbandonato la fede quando era ancora un bambino. Nel disperato tentativo di non perdere la donna dei suoi sogni, decide di "fingere finché non diventa vero", spacciandosi per un uomo dalle profonde convinzioni religiose. Ad accompagnare Arturo in questo caotico viaggio verso la verità, la fede e il cuore di Flora, ci sarà un mentore e amico d'eccezione: Papa Francesco in persona.

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