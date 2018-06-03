Trama del film Brides - giovani spose

Il film racconta la storia di Doe e Muna (Ebada Hassan e Safiyya Ingar), due adolescenti di origine siriana cresciute in una grigia località balneare del Regno Unito, dove si sentono invisibili, marginalizzate e fuori posto. In cerca di libertà, amicizia e un senso di identità che la loro terra natale sembra negare, decidono di fuggire con un piano disperato e maldestro, raggiungere la Siria per unirsi all’Isis. Il loro viaggio è un atto di ribellione e speranza, ma presto si trasforma in una corsa verso l’ignoto. Mentre il percorso si fa sempre più incerto, riflettono su tutto ciò che stanno abbandonando e iniziano a confrontarsi con una realtà ben diversa da quella promessa. Una lente sociopolitica e tagliente mette in evidenza le tensioni dell’adolescenza e la ricerca di identità. L’alienazione e la fede in un mondo che non offre risposte semplici. Un racconto crudo sull’urgenza di essere viste, e sul prezzo che si paga per sentirsi realmente parte di qualcosa

Sei un blogger? Copia la scheda del film