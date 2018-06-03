Trama del film Ferrari: fury and the monster

Il documentario ripercorre la storia di un mito senza tempo, la Ferrari. Interviste e filmati originali di repertorio ci permettono di rivivere la storia di un’auto frutto del genio ingegneristico del suo creatore, Enzo Ferrari. Una storia che s’intreccia con nomi illustri come quello del progettista Mauro Forghieri o del pilota austriaco campione di Formula 1, Niki Lauda. La Ferrari è stata anche protagonista di film indimenticabili come Ferrari di Michael Mann o Le Mans ’66. Un omaggio speciale viene fatto anche alla leggendaria Ferrari GTO, per molti la più grande automobile di tutti i tempi. Un vero e proprio oggetto del desiderio protagonista dell’immaginario collettivo di molte generazioni.

