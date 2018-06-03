l'ultima missione: project hail mary regia di Phil Lord, Christopher Miller USA 2026
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locandina del film L'ULTIMA MISSIONE: PROJECT HAIL MARY

Titolo Originale: PROJECT HAIL MARY

RegiaPhil Lord, Christopher Miller

InterpretiRyan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Milana Vayntrub, Ken Leung, Priya Kansara, Mia Soteriou, Annelle Olaleye, Maya Eva Hosein, Bastian Antonio Fuentes, Alice Brittain, Michael Akinsulire, Travis Jay, Geoffrey Lumb, Paul Lambert, Orion Lee, Aaron Neil, Michelle Greenidge, Bernhard Schütz, Amira Ghazalla, Malachi Kirby, Liz Kingsman, Piotr Baumann, Eunice Huthart, Damien de Froberville, Ray Porter, Meryl Streep, James Wright, Robert James Smith, Ritchie Cheung

Durata: h 2.37
NazionalitàUSA 2026
Generefantascienza
Al cinema nel Marzo 2026

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Trama del film L'ultima missione: project hail mary

L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un'inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

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Voto Visitatori:   7,25 / 10 (4 voti)7,25Grafico
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Voti e commenti su L'ultima missione: project hail mary, 4 opinioni inserite
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Mauro@Lanari  @  23/03/2026 21:10:01
   6½ / 10
1) Perché per 13 anni di coma farmacologico il robot medico taglia a Grace/Gosling le unghie ma non barba e capelli? 2) Come fa il protagonist'a supplire immediatamente all'atrofia muscolare (la voce della nave spaziale lo avvisa)? 3) Se all'andata sono morti 2 su 3 dell'equipaggio terrestre e 23 su 24 di quello alieno, perché l'eventuale ritorno di Grace sulla Terra dovrebbe essere meno rischioso? Saprà imparare dagl'errori pregressi (il libro di Weir lo spiega), ma il film non dice nulla a riguardo, nemmeno la causa della morte dei due umani. Infine: c'è bisogno della fantascientifica ipotesi degl'astrofagi sulla linea Petrova per prevedere un crollo della popolazione mondiale entro il 2100? No, ennesima arma di distrazione di massa: https://curiousmatrix.com/wp-content/uploads/2023/10/populationprojection-696x493.jpg. "Interstellar" (2014) di Nolan aveva il merito di partire da una crisi reale. Questo è un giocattolone hollywodiano s'un buddy movie interstellare.

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Gruppo COLLABORATORI SENIOR ferro84  @  23/03/2026 07:44:14
   7 / 10
Film che si vende come fantascienza matura sul tema alieni e viaggi interstellari ma in realtà dopo un buon inizio, in cui ci riesce davvero , la storia diventa un pò disneyana e perde di mordente.
Non mi aspettavo Interstellar e nemmeno Arrival ma insomma...
Ad ogni modo un bravissimo Ryan Gosling rimette tutto a posto , personaggio scritto ed interpretato benissimo che ci evita i soliti cliché, solo perché funzionali alla storia o scommetto ci sarebbero stati, e riesce a dare quel giusto tono tra il drammatico e il leggero.

Ovviamente 2 ore e 40 che si sentono meno del solito per un film che come sempre sarebbe potuto durare i canonici 120 minuti ma sappiamo essere oramai una utopia per il cinema Americano degli anni 20 del 2000.

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Cosimo70  @  22/03/2026 20:18:30
   8 / 10
Facciamo finta di accettare la.fattibilità dei viaggi interstellari.
La storia è coinvolgente e tocca anche le corde sentimentali, cosa che salire la valutazione.

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Wilding  @  22/03/2026 17:52:27
   7½ / 10
Mi è sembrato discretamente originale, non il top per effetti speciali ma comunque di buon livello, e soprattutto emozionante e ben sceneggiato.

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