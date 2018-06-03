nino regia di Pauline Loquès Francia 2025
Trama del film Nino
Alla vigilia del compleanno Nino viene informato in ospedale che il suo mal di gola è in realtà un cancro e che deve iniziare la chemioterapia da lì a tre giorni.Non dalle 5 alle 7 (come la Cléo del film di Agnès Varda), ma dal venerdì al lunedì: tre giorni (ha dimenticato le chiavi e non può rientrare in casa) attraverso una Parigi quotidiana e bellissima, per metabolizzare la notizia traumatica e tentare di condividerla con qualcuno, dalla mamma (Jeanne Balibar) al migliore amico che gli ha organizzato un party a sorpresa, dalla ex fidanzata a una vecchia compagna di scuola. Fino a uno sconosciuto eccentrico e gentile incontrato in un bagno pubblico.
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Codice
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NINO
regia di
Pauline Loquès
con
Théodore Pellerin
,
Salomé Dewaels
,
Jeanne Balibar
,
William Lebghil
,
Balthazar Billaud
,
Camille Rutherford
,
Estelle Meyer
,
Victoire du Bois
,
Alexandre Desrousseaux
,
Mounir Belhidaoui
,
Nahéma Ricci
,
Mathieu Amalric
,
Pascale Oudot
,
Maël Besnard
,
Elodie Roy
,
Amaury Arboun
,
Lison Daniel
,
Charlotte Lainé
,
Elsa Bouchain
,
Quentin Gouget
,
Lola Felouzis
,
Morgan Laquerre
,
Renaud Triffault
,
Alexandre Michel
,
Nicolas Benoist
,
Sophie Froissard
,
Morgane Pierre-Michel
Codice:
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FATHER
Regia: Tereza Nvotová
Interpreti: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak, Jana Bittnerova
Genere: drammatico
Recensione a cura di The Gaunt
THE ORDER (2024)
Regia: Justin Kurzel
Interpreti: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Morgan Holmstrom, Odessa Young, Marc Maron, Philip Granger, Sebastian Pigott, Matias Lucas, Bradley Stryker, Phillip Forest Lewitski, Victor Slezak, Daniel Doheny, Bryan J. McHale, Ryan Chandoul Wesley, Geena Meszaros, George Tchortov, Daniel Yip, Sean Tyler Foley, John Warkentin, Vanessa Holmes, Rae Farrer, Carter Morrison, Huxley Fisher, mandy fisher
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
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IL MAESTRO (2025)
Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia
Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
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