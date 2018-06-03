Trama del film Jumpers - un salto tra gli animali

Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente! Gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Tecla Insolia nella versione italiana) scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione. Prodotto da Nicole Paradis Grindle, Jumpers – Un Salto tra gli Animali include, nella versione italiana, anche le voci di Giorgio Panariello come Re George, Francesco Prando (Sindaco Jerry Generazzo), Mirta Pepe (Dr.ssa Sam) e Rossella Izzo (Regina degli Insetti).

