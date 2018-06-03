rental family - nelle vite degli altri regia di Hikari USA, Giappone 2025
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

rental family - nelle vite degli altri (2025Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI

Titolo Originale: RENTAL FAMILY

RegiaHikari

InterpretiBrendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman, Akira Emoto

Durata: h 1.43
NazionalitàUSA, Giappone 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Hikari

Trama del film Rental family - nelle vite degli altri

L’attore americano Phillip Vandarploeug vive in Giappone, dove fatica a trovare un ruolo stabile nonostante un vecchio successo in una pubblicità di dentifricio. Bloccato in parti marginali, accetta - più per disperazione che per convinzione - un lavoro presso la Rental Family, l’agenzia di Shinji che fornisce attori per impersonare familiari o amici su richiesta. Sebbene l’idea gli sembri assurda, Phillip finisce per diventare il “gaijin di rappresentanza” dell’azienda (lo straniero). Il suo primo incarico consiste nel fingere di essere il fidanzato di Yoshie, una donna lesbica già sposata, che desidera inscenare un matrimonio tradizionale per rassicurare i genitori prima di trasferirsi in Canada con la moglie.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

Voto Visitatori:   7,00 / 10 (5 voti)7,00Grafico
vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca


Voti e commenti su Rental family - nelle vite degli altri, 5 opinioni inserite
caratteri piccoli caratteri medi caratteri grandi
  Pagina di 1  
Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi
Mauro@Lanari  @  14/02/2026 16:15:04
   7 / 10
Subito dopo il 22° minuto, la prostituta gli dice: "Noi siamo simili, non trovi? Io aiuto le persone fisicamente, e tu aiuti le persone emotivamente. Ma tu ti fai coinvolgere un po' troppo" ("We're alike, aren't we? I help people physically, and you help people emotionally. But you're just a little more personal"). Il fulcro del film è tutto qui: essere o no delle escort o dei gigolò affettivi recitando. Parente prossimo di "Collateral Beauty" (Frankel 2016), remake finzionale di "Family Romance LLC" (Herzog 2019), versione umana del Tamagotchi (non a caso siamo in Giappone) o di chi oggi vorrebbe sposarsi con un chatbot ("Her", Jonze 2014). Non si va lontano s'è vero che le bugie hanno le gambe corte. L'epilogo prov'a ribadirlo, solo ch'allora non si capisce che fine faccia l'azienda e quale prodotto possa continuare a vendere. Sui credits c'è un brano valido di David Byrne, "Glass, Concrete & Stone" del 2004 (https://www.youtube.com/watch?v=d-VNf1hT_XM): credevo non ne fosse più capace dal 1982.

Rispondi al commento
topsecret  @  13/02/2026 15:26:21
   7½ / 10
Anche le bugie a fin di bene portano delle conseguenze.
Il concetto alla base del film non è tra i più originali ma viene espresso con delicatezza e forza allo stesso tempo che non lascia di certo indifferenti. E l'ennesima buona prova di Fraser riesce a toccare le corde giuste nei sentimenti dello spettatore che empatizza con i personaggi in maniera quasi automatica.
RENTAL FAMILY ha una buona resa emozionale, dei personaggi stereotipati ma consapevoli, una regia efficace e una narrazione lineare che aiuta lo spettatore ad addentrarsi nelle dinamiche raccontate in maniera garbata e senza tempi morti, regalando una visione più che discreta e una storia su cui soffermarsi con un pizzico di malinconia.

Rispondi al commento
TheLegend  @  12/02/2026 10:21:57
   5½ / 10
Film carico di buone intenzioni che si rivela noioso e piatto per tutta la durata.

Rispondi al commento
BlueBlaster  @  12/02/2026 08:42:26
   7 / 10
Una garbata commedia romantica con un redivivo Brendan Fraser...
Buoni sentimenti, qualche sorriso ed un contesto sociale giapponese interessante.
La visione fila liscia e lascia appagati, significa che nonostante la tipologia di film non si tira troppo la corda tra buonismo e moralismo spiccio.
Graziosissima la bambina co-protagonista.

Rispondi al commento
Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  23/01/2026 17:01:23
   8 / 10
A volta bisogna distinguere i confini nel mentire in malafede e mentire a fin di bene. Ovviamente tali confini si avvicinano e Rental Family ci descrivere come è possibile sviluppare rapporti di vero affetto nato tuttavia dalla finzione della menzogna. Un ottimo Brendan Fraser è un attore che ha avuto un fugace momento di gloria in una pubblicità di un dentifricio. Vive in Giappone da otto anni e si barcamena fra un'audizione l'altra tanto per essere sulla linea di galleggiamento. La sua possente fisicità lo rende perfetto nel suo essere fuori contesto in una società che non comprende ed è convinto dal titolare di un'agenzia che affitta attori per essere il gaijin del gruppo. Un finto padre, un finto amico, un finto marito per sbarcare il lunario, ma per andare anche oltre come nel caso del vecchio attore affetto da demenza ed una bambina nippo-americana cui finge di essere il padre per l'ammissione ad una scuola prestigiosa. Situazioni che nascono dalla menzogna, ma che diventano sinceri e l'attore scompare favorendo la maturazione dell'uomo. Un film molto semplice, toccante senza essere sdolcinato, commovente senza essere mieloso, rischi molto alti per un film di questo tipo. Merito di un'ottima sceneggiatura che non sottolinea ma tiene presente i problema di una società giapponese ormai preda dell'apatia, della solitudine e dell'impossibilità di comunicare. Tutto questo per rimarcare che l'occidente non è assolutamente immune da tali problematiche, solo che in Giappone è più evidente. Cast, scrittura, regia e dialoghi su ottimi livelli, nulla da eccepire. Bella sorpresa.

Rispondi al commento
  Pagina di 1  
vota e commenta il film       invita un amico

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

"cime tempestose" (2026)2 cuori e 2 capanne2000 metri ad andriivka28 anni dopo: il tempio delle ossaagata christian - delitto sulle nevianaconda (2026)articolo 1avatar - fuoco e cenereben - rabbia animalebuen caminoconan, il ragazzo del futurocrime 101 - la strada del criminedivine comedydue procuratorielena del ghettoellie e la citta' di smeraldofather mother sister brotherfilmlovers!franco battiato - il lungo viaggiofratelli demolitorigioia miagiulio regeni - tutto il male del mondogoat - sogna in grandegreenland 2: migrationhambrehamnet - nel nome del figlioil dono piu' preziosoil falsarioil mago del cremlino - le origini di putinil profeta (2025)in the hand of danteio+tekrakenla gioiala graziala mia famiglia a taipeila piccola ameliela scelta di josephla scomparsa di josef mengelela stanza di marianala villa portoghese
 R
la voce di hind rajabl'agente segreto (2026)lavoreremo da grandile cose non detteleopardi & col'infiltratalo sconosciuto del grande arcol'ombra del corvolupin the iiird: the movie - la stirpe immortalemarty suprememelaniamemoria di una rivoltamercy: sotto accusamio fratello e' un vichingomonsieur aznavourmy father's shadowno other choice - non c'e' altra sceltanorimberganorth - la regina delle neviper un po'pillion - amore senza frenipolvo seran - polvere di stelleprendiamoci una pausaprimavera (2025)
 NEW
rental family - nelle vite degli altrireturn to silent hillsend helpsentimental valuesiratsong sung blue - una melodia d'amoresorry, babyspongebob - un'avventura da piratistray kids: the dominate experiencethe long walk - se ti fermi muorithe rip - soldi sporchithe teacher (2023)tienimi presentetony, shelly e la luce magicaultimo schiaffoun inverno in coreaun topolino sotto l'alberouna di famigliavita privata (2025)wider than the sky - piu' grande del cielo

1069358 commenti su 53138 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

A SERBIAN DOCUMENTARYBEYOND UTOPIACHRISTYDRACULA (2025)REMEMBER TO BLINKTHE DUTCHMANTHE HOME - IL SEGRETO DEL QUARTO PIANOTHE PLAGUE (2025)THE SINGERSTI CERCOWE BURY THE DEADWHITE LIGHT/BLACK RAIN - THE DESTRUCTION OF HIROSHIMA AND NAGASAKI

Ultimo film commentato

LA QUINTA ONDA
Trapp1765 - voto: 5

Locandina del film LA QUINTA ONDAIrrimediabilmente mediocre con una noia che fa capolino per tutta la durata. Si salva solo parzialmente l'ambientazione post-apocalittica. A tratti anche un po' irritante.

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
Locandina del film SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA Regia: Tim Fehlbaum
Interpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
Locandina del film NOSFERATU (2024) Regia: Robert Eggers
Interpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

HEAVEN KNOWS WHAT
regia di Joshua Safdie, Benny Safdie
Voto Visitatori: 6,8  6,8

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net