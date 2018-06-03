Seleziona un'opzione
L’attore americano Phillip Vandarploeug vive in Giappone, dove fatica a trovare un ruolo stabile nonostante un vecchio successo in una pubblicità di dentifricio. Bloccato in parti marginali, accetta - più per disperazione che per convinzione - un lavoro presso la Rental Family, l’agenzia di Shinji che fornisce attori per impersonare familiari o amici su richiesta. Sebbene l’idea gli sembri assurda, Phillip finisce per diventare il “gaijin di rappresentanza” dell’azienda (lo straniero). Il suo primo incarico consiste nel fingere di essere il fidanzato di Yoshie, una donna lesbica già sposata, che desidera inscenare un matrimonio tradizionale per rassicurare i genitori prima di trasferirsi in Canada con la moglie.
