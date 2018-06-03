Trama del film Le bambine

Il film si svolge nel 1997. Linda (Mia Ferricelli) ha otto anni, pochi denti e un’infanzia che sembra sfuggirle tra le dita. Ha una nonna (Cristina Donadio) ricchissima e una madre bellissima e inaffidabile. Una madre-bambina da accudire, che la costringe a crescere troppo in fretta. Un ennesimo colpo di testa di Eva (Clara Tramontano) le fa abbandonare la villa della nonna in Svizzera per trasferirsi a Ferrara, a bordo della loro scintillante auto sportiva.

Sei un blogger? Copia la scheda del film