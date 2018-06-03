scary movie 6 regia di Michael Tiddes USA 2026
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locandina del film SCARY MOVIE 6

Titolo Originale: SCARY MOVIE

RegiaMichael Tiddes

InterpretiMarlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif, Sydney Park, Jon Abrahams, Nedim Jahić, Felissa Rose, Michael Leavy, Kai Cenat, Paige Mobley, Fedor Steer, Chip Carriere, Hasani Vibez Comer, Anthony Anderson, Kenan Thompson

Durata: h 1.35
NazionalitàUSA 2026
Generecommedia
Al cinema nel Giugno 2026

•  Altri film di Michael Tiddes

Trama del film Scary movie 6

Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell’assassino — e nessun franchise horror è al sicuro.

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 •  SCARY MOVIE 5, 2013

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Voto Visitatori:   6,00 / 10 (1 voti)6,00Grafico
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Weamar  @  05/06/2026 13:02:03
   6 / 10
Guardando questo nuovo Scary Movie si ha subito una sensazione familiare: è esattamente lo stesso film che la saga ci ha proposto per anni. Le stesse gag, le stesse prese in giro, le stesse dinamiche. E, bisogna ammetterlo, in più di un'occasione riesce ancora a strappare qualche risata.
Il problema è che nel frattempo sono passati vent'anni. Non è cambiata soltanto la società, ma è cambiato anche il cinema horror che il film dovrebbe parodiare. Oggi il genere è molto più vario, consapevole e sfaccettato rispetto ai tempi di Scream e The Ring. Eppure Scary Movie sembra essersi fermato lì, come se il tempo non fosse mai trascorso.
Rivedere oggi le battute e le sensibilità dei vecchi capitoli è una cosa: fanno parte di un preciso contesto storico e culturale. Riproporle quasi identiche nel 2026 è un'altra. Non basta giustificarsi dicendo che la saga è sempre stata così. Se l'horror si è evoluto, anche la sua parodia avrebbe dovuto fare lo stesso. Il risultato è un film che funziona a tratti grazie alla nostalgia e a un meccanismo comico ormai collaudato, ma che dà continuamente l'impressione di essere arrivato in ritardo rispetto al mondo che vorrebbe prendere in giro. Fa ridere, sì, ma raramente sorprende. E per una parodia, forse, è il difetto più grande.

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