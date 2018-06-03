pecore sotto copertura regia di Kyle Balda Irlanda, Gran Bretagna, Germania, USA 2026
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locandina del film PECORE SOTTO COPERTURA

Titolo Originale: THE SHEEP DETECTIVES

RegiaKyle Balda

InterpretiHugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Tosin Cole, Kobna Holdbrook-Smith, Conleth Hill, Mandeep Dhillon, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Brett Goldstein, Rhys Darby, Bella Ramsey

Durata: h 1.49
NazionalitàIrlanda, Gran Bretagna, Germania, USA 2026
Generecommedia
Al cinema nel Maggio 2026

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Trama del film Pecore sotto copertura

George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici.

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Voto Visitatori:   7,00 / 10 (1 voti)7,00Grafico
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Voti e commenti su Pecore sotto copertura, 1 opinioni inserite
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Wilding  @  04/05/2026 20:17:29
   7 / 10
Molto carino e piacevolissimo da seguire.

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