Trama del film Per un po'

Niccolò, quarantenne con una carriera di successo e la voglia di restituire un po’ di quello che ha ricevuto nella sua vita, diventa padre affidatario di Federico, diciottenne dal passato difficile cresciuto in comunità. Tra loro comincia a instaurarsi un rapporto profondo e complesso, un’altalena emotiva che non riesce mai a trovare un vero equilibrio. Fede e Nicc vivono insieme per un po’ e, seppur i fantasmi dell’uno e i limiti dell’altro si metteranno di mezzo, i due si daranno a vicenda gli strumenti per confrontarsi con sé stessi e maturare.

