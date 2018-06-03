Seleziona un'opzione
Un cane a processo racconta la storia di Avril, un’avvocata specializzata in cause impossibili, interpretata da Laetitia Dosch. Questa volta, però, decide di affrontare un caso che crede davvero di poter vincere: difendere Cosmos, un cane accusato di aver morso una donna dopo essersi sentito minacciato. Il padrone dell’animale vuole evitare la sua soppressione, e Avril si impegna con determinazione per salvarlo. Ispirato a fatti reali, il film riflette con ironia sul rapporto tra esseri umani e animali, mescolando temi profondi a una comicità irriverente.
Nessuno ha ancora votato e commentato
UN CANE A PROCESSO
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio