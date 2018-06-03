Trama del film Jackass: best and last

Il film segue la troupe di Jackass mentre esegue la loro ultima serie di acrobazie e scherzi pericolosi, segnando la fine del franchise. Johnny Knoxville e la banda tornano infatti per un'ultima avventura sul grande schermo. Tra esercizi acrobatici e spericolarti e stupidità inedite, il gruppo celebra gioiosamente le loro idiozie negli ultimi 25 anni.

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