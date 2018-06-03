jackass: best and last regia di Jeff Tremaine USA 2026
Trama del film Jackass: best and last
Il film segue la troupe di Jackass mentre esegue la loro ultima serie di acrobazie e scherzi pericolosi, segnando la fine del franchise. Johnny Knoxville e la banda tornano infatti per un'ultima avventura sul grande schermo. Tra esercizi acrobatici e spericolarti e stupidità inedite, il gruppo celebra gioiosamente le loro idiozie negli ultimi 25 anni.
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JACKASS: BEST AND LAST
regia di
Jeff Tremaine
con
Johnny Knoxville
,
Steve-O
,
Chris Pontius
,
Jason 'Wee Man' Acuña
,
Dave England
,
Preston Lacy
,
Ehren McGhehey
,
Bam Margera
,
Sean McInerney
,
Davon 'Jasper' Wilson
,
Zach Holmes
,
Jeff Tremaine
,
Lance Bangs
,
Sean Cliver
,
Dimitry Elyashkevich
,
Greg Iguchi
,
Rick Kosick
,
Eric Manaka
,
Trip Taylor
,
Compston Wilson
,
Rachel Wolfson
,
Spike Jonze
,
Loomis Fall
,
Brad Pitt
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