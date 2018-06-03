tienimi presente regia di Alberto Palmiero Italia 2025
Titolo Originale: TIENIMI PRESENTE

RegiaAlberto Palmiero

InterpretiAlberto Palmiero, Francesco Di Grazia, Gaia Nugnes, Elena Fattore, Carlo Maria Palmiero

Durata: h 1.20
NazionalitàItalia 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Febbraio 2026

•  Altri film di Alberto Palmiero

Trama del film Tienimi presente

Alberto, giovane regista disilluso, è convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Ma è proprio rinunciando al suo sogno che ne scopre il senso più profondo. Dopo anni vissuti a Roma nella speranza di fare un film – tra progetti incerti e produttori perennemente in fuga – Alberto, ormai vicino ai trent’anni, decide di fare marcia indietro e tornare nella sua città natale. La vita da aspirante artista si è rivelata più solitaria del previsto, e la provincia, con i suoi ritmi lenti e volti familiari, sembra offrirgli un rifugio inaspettato. Tra vecchi amici, nuove conoscenze e qualche momento di pace, Alberto ritrova una tranquillità che aveva perduto. Ma basta poco perché riaffiorino i dubbi, i desideri messi da parte e quella domanda che non smette mai di tormentarlo: cosa fare davvero della propria vita? Il bivio è chiaro: restare, ricominciare o trasformare questo frammento di vita in racconto

