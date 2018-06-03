Trama del film Lo chiamava rock & roll

Mauro, dopo un incidente che lo ha reso invalido, si scontra con la sua nuova condizione. La sua vita cambia quando incontra Federico, un ragazzo atassico, e Oronzo, un inserviente di una clinica. I tre intraprendono un viaggio in cui imparano a superare le loro differenze, scoprendo un legame che li aiuterà a ritrovarsi e a trovare il coraggio di vivere.

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