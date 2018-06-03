Trama del film Mama (2025)

Il film racconta la storia di Mila (Evgenia Dodina), una donna che ha trascorso quindici anni lontano dalla Polonia lavorando come domestica all’estero. Vive in una villa sul mare dei suoi datori di lavoro e porta avanti una relazione segreta, costruendosi un’esistenza fatta di sacrificio e autonomia. Ma un incidente la costringe a interrompere tutto e a tornare nel remoto villaggio rurale dove vivono il marito e la figlia, che ha visto crescere a distanza. Il ritorno, a lungo immaginato, si rivela ben diverso dalle aspettative. La famiglia, segnata dall’assenza, ha imparato ad andare avanti senza di lei. Tra silenzi, tensioni e risentimenti, Mila si confronta con il prezzo delle proprie scelte e con la consapevolezza di essere cambiata. Nel tentativo di ricucire i legami perduti, deve accettare che il tempo trascorso non può essere cancellato e che il ruolo di madre non è rimasto immobile ad attenderla.

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