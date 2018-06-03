Trama del film Pontifex - un ponte tra la misericordia e la speranza

Al centro del documentario, l'intervista esclusiva a S.E.R. Mons. Rino Fisichella, una delle voci più autorevoli della Chiesa cattolica, che si confronta con temi centrali del dibattito contemporaneo, utilizzando un linguaggio accessibile, essenziale, ma capace di trasmettere la dirompente forza della Speranza. "Pontifex" alterna linguaggi e registri: accanto alla parte documentaristica, trova spazio una sezione fiction che dà corpo a una narrazione simbolica e universale. In un dialogo immaginifico tra tre personaggi - una donna (la Speranza), un uomo (il Suicida) e una figura terza (il Mondo) - il documentario riflette sul rapporto tra l'essere umano e la fede, tra la crisi e la ricerca di senso. Ad accompagnarci in questo viaggio gli attori Rossella Brescia, Cesare Bocci e Gianni Rosato.

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