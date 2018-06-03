Trama del film Good boy (2026)

Dopo una notte di eccessi, Tommy, diciannove anni e un passato segnato dalla violenza, si risveglia incatenato nel seminterrato di una villetta di periferia. I suoi rapitori, una famiglia apparentemente benestante e rispettabile, vogliono “rieducarlo” a diventare un bravo ragazzo. Ma ciò che inizia come una punizione si trasforma presto in un percorso ambiguo, in cui i confini tra vittima e carnefice si confondono. In bilico tra fiaba nera e thriller psicologico, Good Boy esplora i temi del controllo, dell'educazione forzata e del prezzo dell’autonomia individuale.

