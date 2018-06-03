Tre storie si intrecciano tra equivoci, vecchie ferite e nuove scoperte, rivelando come l’amore – in tutte le sue forme – possa sorprendere, guarire e trasformare profondamente le nostre vite.
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L'AMORE STA BENE SU TUTTO
regia di Giampaolo Morelli
con Giampaolo Morelli
, Ilenia Pastorelli
, Max Tortora
, Monica Guerritore
, Claudia Gerini
, Gianmarco Tognazzi
, Paolo Calabresi
, Carlo Luca De Ruggieri
, Roberto Citran
, Samba Laobe Ndioye
, Roberto Andreucci
, Giovanni Sicurello
, Chiara Condrò
, Annalisa Cordone
, Daniela Glasgow
, Massimo Wertmüller
Codice: