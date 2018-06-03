Trama del film La lezione

Elisabetta (Matilda De Angelis), giovane e talentuosa avvocatessa triestina, difende e fa assolvere un noto docente universitario (Stefano Accorsi) dall’accusa di violenza sessuale. Quando l’uomo, reintegrato ma confinato ai margini dall’ateneo, le chiede di intentare causa contro l’istituzione, il passato di lei riemerge: segnali ambigui e presenze sfuggenti le fanno temere che l’ex compagno violento (Marlon Joubert), condannato per stalking, sia tornato a perseguitarla. Pian piano la tensione cresce inesorabilmente, mentre la linea che separa la realtà dalla paranoia si dissolve. Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, un film che inizia come un legal thriller, si trasforma in uno psicodramma e assume infine le inaspettate forme di un Kammerspiel.

